鹿児島U総選挙 第3位／ MF・五領淳樹選手の素顔 | よかにせイレブン2017

鹿児島ユナイテッドFC―愛称「よかにせイレブン」選手のプライベートに、2017年もフェリア!が迫ります!!



☆☆ホーム戦試合日程☆☆

会場:鹿児島市の県立鴨池陸上競技場

第30節:11/5(日)キックオフ13:00 vs グルージャ盛岡

第33節:11/26(日)キックオフ13:00 vs FC東京U-23

第34節:12/3(日)キックオフ13:00 vs SC相模原

記事一覧を見る